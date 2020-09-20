По району международного аэропорта Багдада нанесли ракетный удар
Сегодня в столице Ирака Багдаде в районе международного аэропорта упал один реактивный снаряд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Sumaria.
О последствиях ракетной атаки на данный момент неизвестно. После обстрела в районе сработали сирены воздушной тревоги.
6 сентября багдадский аэропорт подвергся атаке трех ракет. Одна из них разоралась на парковке, в результате чего были повреждены четыре машины.
Напомним, что 7 сентября в столице Ирака неизвестные на двух мотоциклах застрелили советника правительства страны по антитеррору Хишама аль-Хашими.
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