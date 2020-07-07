В Ираке убили советника правительства по антитеррору

В Багдаде неизвестные на двух мотоциклах застрелили советника правительства Ирака по антитеррору Хишам аль-Хашими. Об этом сообщили местные СМИ.

Убийство произошло возле дома Хишам аль-Хашими в районе Зуйуна. За жизнь советника боролись врачи, однако спасти его не удалось. Он умер в возрасте 47 лет.

Хишам аль-Хашими входил в Иракский консультативный совет. Он занимался проблемами экстремизма и становления ИГ (организация, запрещенная в России), передает «Коммерсант».

Ранее в январе США убили влиятельнейшего иранского генерала Сулеймани, которого считали главным ответственным за происшедшее и «террористом». Иран, в свою очередь, назвал удары США по иракскому ополчению «мерзостью».