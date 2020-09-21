Для погорельцев ЖК «Царево village» под Казанью собрали 250 тысяч рублей

Фото: ГУ МЧС по РТ

Жители жилого комплекса «Царево village» под Казанью собрали для погорельцев 250 тысяч рублей. Сбор для пострадавших объявили по инициативе активистов.

За три дня было собрано 250 тысяч рублей. На встрече активистов было принято решение 40% средств (100 тыс. рублей) выделить владельцам сгоревшей квартиры. Остальные 60% равными частями будут отданы владельцам четырех пострадавших квартир и пострадавшему молодому человеку, сообщает RT-online.

Также финансовую и гуманитарную помощь погорельцам обещала оказать администрация Пестречинского района. Восстанавливать инженерные коммуникации будут за счет управляющей компании «Территория комфорта».

Напомним, что 15 сентября в «Царево village» произошел пожар на первом этаже жилого дома. В пожаре погибли два человека. Жителям ЖК пришлось самим спасать людей из горящего дома, так как в пожарной части на территории ЖК оказались не готовы к работе. В МЧС объяснили, что набрали людей, однако они не прошли обучение. После происшествия в пожарную часть ЖК «Царево village» передислоцировали опытных спасателей.

