В пожарную часть ЖК «Царево village» передислоцировали опытных спасателей

После пожара в ЖК «Царево Village» в Пестречинском районе Татарстана МЧС по Татарстану передислоцировало отделение пожарно-спасательной части № 6 в составе одной пожарной автоцистерны и пяти наиболее подготовленных сотрудников Федеральной противопожарной службы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как гласит сообщение, решение принято чтобы качествено обучить принятых на работу работников отдельного поста и передать им практический опыт применения техники и пожарно-технического вооружения.

Также в ведомстве добавили, что боевой расчет при необходимости в круглосуточном режиме готов выехать к месту вызова.

Напомним, что 15 сентября в «Царево village» произошел пожар на первом этаже жилого дома. В пожаре погибли два человека. Жителям ЖК пришлось самим спасать людей из горящего дома, так как в построенной пожарной части на территории ЖК не оказалось не готовым. В МЧС объяснили, что набрали людей, однако они не прошли обучение.

