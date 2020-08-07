Билл Гейтс рассказал о катастрофе страшнее, чем коронавирус

Основатель Microsoft Билл Гейтс предупредил об экологическом кризисе, последствия которого превзойдут вред от пандемии коронавируса.

Согласно его прогнозу, в ближайшие несколько десятилетий планета столкнется с более глобальным кризисом, который будет вызван изменениями климата.

«Как бы ни была ужасна пандемия, изменения климата могут быть еще хуже», — написал миллиардер в своем блоге.

Гейтс считает, что для избежания катастрофы необходимо снизить количество выбросов парниковых газов в атмосферу. Он также сравнил последствия экологического кризиса с пандемией коронавируса. Летальность от инфекции составила в среднем 14 человек на 100 тыс. населения. Гейтс подсчитал, в ближайшие 40 лет смертность от повышения температуры на Земле будет такой же, а к 2100 году этот показатель увеличится в пять раз.

Основатель IT-компании призвал противостоять изменению климата. Он предложил привлечь науку и инновации для контроля уровня выбросов в атмосферу. Гейтс подчеркнул, что борьба с проблемами экологии должна вестись и в развивающихся странах, и отметил, что у человечества нет времени и нужно действовать уже сегодня.



Ранее научный сотрудник РАН Юлия Ермолаева рассказала о глобальных причинах мусорной катастрофы в мире. Подробности — в материале «Реального времени».

