«Спартак» обыграл «Рубин», играя в меньшинстве последние полчаса матча

«Рубин» дома уступил московскому «Спартаку» (0:2) в матче 8-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Гости открыли счет на 4-й минуте встречи благодаря красивому удару Ларссона. В середине первого тайма Бакаев сделал навес с левого фланга, вратарь «Рубина» Медведев ошибся на выходе и мяч от ноги Меркулова отправился в сетку ворот казанцев.

На 61-й минуте игры за вторую желтую карточку был удален защитник «Спартака» Маслов. Тренеры «Рубина» сделали несколько замен, но отыграться команда не смогла.

«Рубин» (Казань) — «Спартак» (Москва) — 0:2 (0:2)

Голы:

0:1 — 4, Ларссон;

0:2 — 21, Меркулов (автогол).