В Оренбурге открылась выставка «В гостях у татар»

К 100-летию ТАССР в Оренбургском областном музее изобразительных искусств открылась выставка «В гостях у татар». Об этом сообщает пресс-служба Елабужского государственного музея-заповедника.



На выставке показаны более 100 произведений изобразительного искусств и 68 предметов декоративно-прикладного искусства, рассказывающих о жизни татарского народа.

Все экспонаты представлены из собрания Государственного музея-заповедника Елабуги.

Напомним, что до конца ноября в выставочном зале «Манеж» представлена экспозиция «Родник любви и вдохновения» из коллекции Фонда Марджани.

