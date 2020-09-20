В Оренбурге открылась выставка «В гостях у татар»
К 100-летию ТАССР в Оренбургском областном музее изобразительных искусств открылась выставка «В гостях у татар». Об этом сообщает пресс-служба Елабужского государственного музея-заповедника.
На выставке показаны более 100 произведений изобразительного искусств и 68 предметов декоративно-прикладного искусства, рассказывающих о жизни татарского народа.
Все экспонаты представлены из собрания Государственного музея-заповедника Елабуги.
Напомним, что до конца ноября в выставочном зале «Манеж» представлена экспозиция «Родник любви и вдохновения» из коллекции Фонда Марджани.
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