В Казань приехали работы татарских художников из коллекции фонда Марджани
Экспозиция «Родник любви и вдохновения» представлена в выставочном зале «Манеж» до конца ноября
С 12 сентября в выставочном зале «Манеж» музея-заповедника «Казанский Кремль» работает экспозиция «Родник любви и вдохновения». Она состоит из произведений 16 татарских художников XX—XXI веков из коллекции фонда Марджани — это шестьдесят живописных и графических работ, а также скульптура, причем некоторые полотна выставляются впервые. Что объединяет всех художников-участников выставки от Баки Урманче до наших современников, в чем эксклюзивность выставки и какие работы впервые «вышли в свет» — в репортаже «Реального времени».
География разная, национальность одна
По словам куратора выставочных проектов фонда Марджани, искусствоведа Марии Филатовой, родина — понятие философское. Собирая выставку, она с коллегами, прежде всего, опиралась на национальность художника, и только потом на место его рождения и проживания.
Два зала «Манежа» разделены как бы географически. В первом представлены художники, жившие и творившие в Средней Азии, это Узбекистан и Казахстан. Здесь можно увидеть работы Баки Урманче, который 15 лет проработал в Казахской ССР, женские образы, навеянные восточной поэзией Чингизу Ахмарову, который в 1964 году занимался оформлением театра оперы и балета в Казани, а также картины Марата Садыкова и Равила Халилова. Можно проследить, как менялись образы царицы Сююмбике на картинах художников разных поколений.
— Это третья выставка, которая заканчивает серию «Незримые узы с Родиной», на первых двух были представлены работы татарских художников из Ленинграда. Вся коллекция, представленная и тогда, и сегодня — полностью принадлежит фонду Марджани. Это московский фонд, для которого связь с Казанью очень важна. Замечу, что и тема выставки созвучна жизни самого Шигабутдина Марджани — он родился в Татарстане, но долгое время учился в Бухаре и Самарканде. Всегда интересно делать сборные выставки — нужно так подобрать картины и самих художников, чтобы они смотрелись гармонично, были объединены единой мыслью, не противоречили друг другу, — рассказала искусствовед.
Тенгри и краски с чесноком
Второй зал раскрывает творчество татарских художников стран Балтии, Перми, Москвы, Санкт-Петербурга, однако большую часть представляют живописцы Уфы. По мнению создателей выставки, где бы ни оказались представители татарского народа — даже те из них, кто рожден вне Татарстана, — они и по сей день берегут и передают потомкам культуру, традиции, язык, сознание национальной идентичности. Это и есть та прочная нить, которая объединяет представленные работы: от именитого мастера Баки Урманче до самого молодого участника выставки, 35-летнего скульптора Альфиза Сабирова. На выставке можно увидеть две его скульптуры, выполненные в бронзе «Бык» и «Поверженный». Скульптуры из дерева выполнены Тагиром Субханкуловым. Именно они и передают тюркскую особенность в изображениях, например, людей и животных.
Здесь может возникнуть, казалось бы, противоречие, ислам и изображения живых существ невозможны. Однако художники обратились к изобразительной культуре тюрков до принятия ислама — Тенгри, Богу вечного неба. Здесь животные — это тотемы, как, например, в пермском зверином стиле. Неслучайно центром второго зала можно назвать четыре работы из полиптиха Марата Вафина «Звездная река», это фигуры бегущих или спешащих куда-то птиц и зверей, выполненные яркими и красными мазками маслом по холсту. Как по секрету сообщила Мария Филатова, художник-любитель пастозной живописи часто экспериментирует с красками, добавляя в них даже чеснок.
От росписи детских шкафчиков к выставке в Кремле
Здесь представлены и живописные работы в разных стилях — реализм, авангард, абстракционизм, чувствуется даже наивизм в работах, например, Асии Ситдиковой. Как рассказала Мария Филатова, три картины художницы, ушедшей от нас в 2000 году, выставляются впервые.
Два натюрморта и портрет женщины с младенцем были найдены в запасниках небольшой галереи и выкуплены фондом Марджани. По личной просьбе Марии, реставратор буквально за полтора месяца подарил картинам вторую жизнь — за время хранения они потеряли всякий вид и сильно пострадали. Теперь, впервые после реставрации, картины художницы радуют глаз — вышитые национальным орнаментом рушники, чайный стол с чак-чаком и молодая женщина, с любовью смотрящая на дитя…
Асия Ситдикова — женщина с интересной и необычной судьбой. Большую часть жизни она проработала в уфимском худфонде уборщицей или разнорабочей. Рисовать начала только после 40 лет. Сначала она расписывала шкафчики для одежды в детских садах, потом ей стали поручать более крупные заказы. Со временем, уже в зрелом возрасте, женщина стала профессиональной художницей, обладающей самобытным взглядом на мир.
Премьера акварелей «китайского» татарина
— Так же специально под эту выставку отреставрированы работы Равиля Халилова. Он родился в Китае, но в татарской семье. Закончил Императорскую академию в Пекине. Мы представили две его акварели. Вообще, это тонкий, потрясающе владеющий кистью книжный график. Эти работы мы приобрели у друга художника, который тоже представлен на нашей выставке — Марата Садыкова. Пришлось долго уговаривать его, но нам это удалось, и теперь акварелями Халилова могут любоваться все желающие, пришедшие на нашу выставку «Родник любви и вдохновения», — отметила Мария Филатова.
Выставка подготовлена специально для Казани и посвящена 100-летию образования ТАССР. Ни в Башкортостане, ни в странах Средней Азии она экспонироваться не будет. У жителей и гостей Казани есть возможность увидеть шедевры фонда Марджани до конца ноября.
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