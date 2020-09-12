В Казань приехали работы татарских художников из коллекции фонда Марджани

Экспозиция «Родник любви и вдохновения» представлена в выставочном зале «Манеж» до конца ноября

Фото: Илья Репин

С 12 сентября в выставочном зале «Манеж» музея-заповедника «Казанский Кремль» работает экспозиция «Родник любви и вдохновения». Она состоит из произведений 16 татарских художников XX—XXI веков из коллекции фонда Марджани — это шестьдесят живописных и графических работ, а также скульптура, причем некоторые полотна выставляются впервые. Что объединяет всех художников-участников выставки от Баки Урманче до наших современников, в чем эксклюзивность выставки и какие работы впервые «вышли в свет» — в репортаже «Реального времени».

География разная, национальность одна

По словам куратора выставочных проектов фонда Марджани, искусствоведа Марии Филатовой, родина — понятие философское. Собирая выставку, она с коллегами, прежде всего, опиралась на национальность художника, и только потом на место его рождения и проживания.

Два зала «Манежа» разделены как бы географически. В первом представлены художники, жившие и творившие в Средней Азии, это Узбекистан и Казахстан. Здесь можно увидеть работы Баки Урманче, который 15 лет проработал в Казахской ССР, женские образы, навеянные восточной поэзией Чингизу Ахмарову, который в 1964 году занимался оформлением театра оперы и балета в Казани, а также картины Марата Садыкова и Равила Халилова. Можно проследить, как менялись образы царицы Сююмбике на картинах художников разных поколений.

Собирая выставку, Мария Филатова с коллегами, прежде всего, опиралась на национальность художника, и только потом на место его рождения и проживания

— Это третья выставка, которая заканчивает серию «Незримые узы с Родиной», на первых двух были представлены работы татарских художников из Ленинграда. Вся коллекция, представленная и тогда, и сегодня — полностью принадлежит фонду Марджани. Это московский фонд, для которого связь с Казанью очень важна. Замечу, что и тема выставки созвучна жизни самого Шигабутдина Марджани — он родился в Татарстане, но долгое время учился в Бухаре и Самарканде. Всегда интересно делать сборные выставки — нужно так подобрать картины и самих художников, чтобы они смотрелись гармонично, были объединены единой мыслью, не противоречили друг другу, — рассказала искусствовед.

Тенгри и краски с чесноком

Второй зал раскрывает творчество татарских художников стран Балтии, Перми, Москвы, Санкт-Петербурга, однако большую часть представляют живописцы Уфы. По мнению создателей выставки, где бы ни оказались представители татарского народа — даже те из них, кто рожден вне Татарстана, — они и по сей день берегут и передают потомкам культуру, традиции, язык, сознание национальной идентичности. Это и есть та прочная нить, которая объединяет представленные работы: от именитого мастера Баки Урманче до самого молодого участника выставки, 35-летнего скульптора Альфиза Сабирова. На выставке можно увидеть две его скульптуры, выполненные в бронзе «Бык» и «Поверженный». Скульптуры из дерева выполнены Тагиром Субханкуловым. Именно они и передают тюркскую особенность в изображениях, например, людей и животных.

Здесь может возникнуть, казалось бы, противоречие, ислам и изображения живых существ невозможны. Однако художники обратились к изобразительной культуре тюрков до принятия ислама — Тенгри, Богу вечного неба. Здесь животные — это тотемы, как, например, в пермском зверином стиле. Неслучайно центром второго зала можно назвать четыре работы из полиптиха Марата Вафина «Звездная река», это фигуры бегущих или спешащих куда-то птиц и зверей, выполненные яркими и красными мазками маслом по холсту. Как по секрету сообщила Мария Филатова, художник-любитель пастозной живописи часто экспериментирует с красками, добавляя в них даже чеснок.

По мнению создателей выставки, где бы ни оказались представители татарского народа — даже те из них, кто рожден вне Татарстана, — они и по сей день берегут и передают потомкам культуру, традиции, язык, сознание национальной идентичности

От росписи детских шкафчиков к выставке в Кремле

Здесь представлены и живописные работы в разных стилях — реализм, авангард, абстракционизм, чувствуется даже наивизм в работах, например, Асии Ситдиковой. Как рассказала Мария Филатова, три картины художницы, ушедшей от нас в 2000 году, выставляются впервые.

Два натюрморта и портрет женщины с младенцем были найдены в запасниках небольшой галереи и выкуплены фондом Марджани. По личной просьбе Марии, реставратор буквально за полтора месяца подарил картинам вторую жизнь — за время хранения они потеряли всякий вид и сильно пострадали. Теперь, впервые после реставрации, картины художницы радуют глаз — вышитые национальным орнаментом рушники, чайный стол с чак-чаком и молодая женщина, с любовью смотрящая на дитя…

Асия Ситдикова — женщина с интересной и необычной судьбой. Большую часть жизни она проработала в уфимском худфонде уборщицей или разнорабочей. Рисовать начала только после 40 лет. Сначала она расписывала шкафчики для одежды в детских садах, потом ей стали поручать более крупные заказы. Со временем, уже в зрелом возрасте, женщина стала профессиональной художницей, обладающей самобытным взглядом на мир.

На выставке можно увидеть две скульптуры самого молодого участника выставки, 35-летнего скульптора Альфиза Сабирова, выполненные в бронзе

Премьера акварелей «китайского» татарина

— Так же специально под эту выставку отреставрированы работы Равиля Халилова. Он родился в Китае, но в татарской семье. Закончил Императорскую академию в Пекине. Мы представили две его акварели. Вообще, это тонкий, потрясающе владеющий кистью книжный график. Эти работы мы приобрели у друга художника, который тоже представлен на нашей выставке — Марата Садыкова. Пришлось долго уговаривать его, но нам это удалось, и теперь акварелями Халилова могут любоваться все желающие, пришедшие на нашу выставку «Родник любви и вдохновения», — отметила Мария Филатова.

Выставка подготовлена специально для Казани и посвящена 100-летию образования ТАССР. Ни в Башкортостане, ни в странах Средней Азии она экспонироваться не будет. У жителей и гостей Казани есть возможность увидеть шедевры фонда Марджани до конца ноября.

1 / 30 Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин