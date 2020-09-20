В Татарстане число заболевших коронавирусом приблизилось к 7 тысячам

Сегодня в Татарстане зарегистрировано 23 новых случая COVID-19, все контактные. В больницы госпитализировано пять человек, 18 получают лечение на дому.

Большинство заболевших из Казани (17). В Набережных Челнах два пациента, по одному в Альметьевском, Верхнеуслонском, Высокогорском и Лениногорском районах Татарстана.

Десяти заразившимся от 30 до 50 лет. Двоим — от 18 до 30. Шесть пациентов находятся в возрастной категории от 50 до 60 лет. В возрасте от 60 до 70 заболели трое, еще двоим — от 70 до 80 лет.

Итого на 20 сентября в Татарстане зарегистрировано 6997 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 5898 человек, в том числе 113 за минувшие сутки.