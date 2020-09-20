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В Татарстане молодой парень погиб при съезде легковушки в кювет

13:15, 20.09.2020
В Татарстане молодой парень погиб при съезде легковушки в кювет
Фото: Pixabay

Пассажир легковушки погиб при съезде автомобиля в кювет с трассы в Татарстане.

Авария произошла в Черемшанском районе республики около села Светлогорск. Рано утром на месте вылетел с дороги и перевернулся автомобиль ВАЗ 2114.

На месте погиб пассажир легковушки, молодой парень. Прибывшие медики констатировали смерть, сообщает «Татар-информ».

Ранее в Татарстане три человека пострадали в лобовом столкновении иномарок.

ОбществоПроисшествияАвто Татарстан
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