В Татарстане молодой парень погиб при съезде легковушки в кювет

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Пассажир легковушки погиб при съезде автомобиля в кювет с трассы в Татарстане.

Авария произошла в Черемшанском районе республики около села Светлогорск. Рано утром на месте вылетел с дороги и перевернулся автомобиль ВАЗ 2114.

На месте погиб пассажир легковушки, молодой парень. Прибывшие медики констатировали смерть, сообщает «Татар-информ».

Ранее в Татарстане три человека пострадали в лобовом столкновении иномарок.

