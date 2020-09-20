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В Татарстане три человека пострадали в лобовом столкновении иномарок

10:11, 20.09.2020
В Татарстане три человека пострадали в лобовом столкновении иномарок
Фото: соцсети

Минувшей ночью в Альметьевске три человека пострадали в столкновении двух иномарок. Кадры с места выложили пользователи соцсетей.

Авария произошла на улице Ленина. Легковушка Mercedes и внедорожник Toyota с номерами Ростовской области столкнулись лоб в лоб. От удара у Mercedes оторвало часть кузова, а сам автомобиль оказался на другой стороне дороги.

В результате пострадали три человека: двое мужчин и девушка.

Ранее в Татарстане водитель из Чувашии погиб при столкновении с грузовиком.

ОбществоПроисшествияАвто Татарстан
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