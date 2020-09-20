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США перебросят в Сирию подкрепление после аварии с российским БТР

11:39, 20.09.2020
США перебросят в Сирию подкрепление после аварии с российским БТР
Фото: commons.wikimedia.org

США перебросят военных на северо-восток Сирии. Туда будут направлены боевые машины пехоты Bradley, сообщил официальный представитель международной антитеррористической коалиции полковник Уэйн Маротто.

Поводом для усиления стал инцидент между американскими и российскими военными, патрулирующими эту часть страны, передает «Коммерсант».

Также сообщается, что в Сирию направят РЛС Sentinel и около сотни военных. Американцы также намерены усилить частоту воздушных патрулей над местом дислокации.

Напомним, что четверо американских военнослужащих получили травмы в провинции Хасака в Сирии. В их автомобиль врезался российский БТР.

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