США перебросят в Сирию подкрепление после аварии с российским БТР

США перебросят военных на северо-восток Сирии. Туда будут направлены боевые машины пехоты Bradley, сообщил официальный представитель международной антитеррористической коалиции полковник Уэйн Маротто.

Поводом для усиления стал инцидент между американскими и российскими военными, патрулирующими эту часть страны, передает «Коммерсант».

Также сообщается, что в Сирию направят РЛС Sentinel и около сотни военных. Американцы также намерены усилить частоту воздушных патрулей над местом дислокации.



Напомним, что четверо американских военнослужащих получили травмы в провинции Хасака в Сирии. В их автомобиль врезался российский БТР.

