CNN: четверо военных США пострадали при столкновении с российским БТР в Сирии

Четверо американских военнослужащих получили травмы в провинции Хасака в Сирии. В их автомобиль врезался российский БТР, сообщает CNN, ссылаясь на неназванные американские официальные лица.



По их словам, российские военные пошли на столкновение намеренно. Ни одна сторона не применила оружие.

Еще представитель американских ВС утверждает, что на низкой высоте на месте происшествия летал российский вертолет: «Российский вертолет летал над местностью низко, используя тактику, которая применяется для разгона сил противника на земле».

Напомним, руководители генштабов США и России поговорили на фоне сообщений об инциденте с машинами в Сирии.