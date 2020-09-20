WorldSkills запустит сервис с вакансиями для выпускников колледжей

Для выпускников российских колледжей запустят сервис с вакансиями «Цифровое резюме». Об этом сообщила пресс-служба союза «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)».

Дата запуска пока не сообщается. Планируется, что сервис будет включать интерфейсы для соискателей и работодателей, передает ТАСС.

«В интерфейсе соискателя размещается базовая информация об участнике движения, о его профессиональных навыках, рекомендации от наставника, оценки в ходе чемпионатов различного уровня, результаты демонстрационных экзаменов, а также дополнительные сведения — образовательные сертификаты, аккаунты в социальных сетях», — добавили в пресс-службе.

Ранее в Казани прошел финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы».

