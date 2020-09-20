Главное о коронавирусе на 20 сентября: в Татарстане послабления, в Лондоне протесты, в Испании новый карантин
Патяшина пожаловалась на кондукторов
За минувшие сутки в Татарстане выздоровели 113 человек, но зарегистрировали 23 новых случая COVID-19, все контактные. Пять человек увезли в больницу, 18 лечатся дома. Двое заболевших входят в возрастную категорию от 18 до 30 лет, больше всего тех, кому от 30 до 50 (их 10 человек), от 50 до 60 лет исполнилось шестерым заболевшим, пятеро — старше.
17 новых случаев зарегистрированы в Казани, два — в Набережных Челнах, по одному — в Альметьевском, Верхнеуслонском, Высокогорском, Лениногорском районах.
Всего нарастающим итогом на 20 сентября в республике 6 997 случаев заболевания. Выздоровели 5 898 пациентов.
- С начала учебного года в школах Татарстана не допущены до занятий 2 713 детей с температурой.
- Главный санитарный врач Татарстана Марина Патяшина пожаловалась на то, что в общественном транспорте кондукторы часто не соблюдают санитарные требования.
- Людям старше 65 лет с хроническими заболеваниями вновь рекомендовано соблюдать самоизоляцию. Остальных пожилых граждан республики «отпускают на волю».
- В кафе и ресторанах Татарстана с завтрашнего дня отменяется правило «не больше четырех человек за столом».
- В республике откроют детские развлекательные центры и комнаты — при ограничении количества посетителей до одного человека на квадратный метр (включая работников).
60 тысяч москвичей хотят испытать на себе вакцину
За последние сутки в России выявлено 6 065 новых случаев коронавируса, выздоровели 2 895 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 1 103 399
человек, а выздоровевших — до 909 357 человек.
Зафиксировано 79 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса умерли 19 418 человек.
- В Минздраве России не ждут второй волны коронавируса, но предупреждают о том, что осенний всплеск заболеваемости все-таки будет.
- Больше 60 тысяч москвичей записались на испытания вакцины от коронавируса, сказал Сергей Собянин.
- Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заразился коронавирусом.
- Вирусолог Феликс Ершов из исследовательского центра им. Гамалеи обратил внимание на то, что в России коронавирус распространяется не так, как во многих других странах. Он считает, что сейчас в России все еще идет первая волна.
- В Пермском крае предложили автоматизировать процесс дезинфекции общественного транспорта и ужесточить масочный режим.
- В Минздраве России призвали продолжать соблюдать меры безопасности до начала массовой вакцинации.
- Некоторые СМИ пишут, что Михаил Борисов, ведущий «Русского лото», умер от осложнений на фоне коронавируса. Однако официальной информации о причинах смерти артиста пока нет.
В Европе растет заболеваемость
В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 30 782 337 человек, 957 037 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (6 764 962). На второй строчке — Индия (5 400 619), на третьей — Бразилия (4 528 240). Россия на четвертом месте (1 103 399), на пятую строчку взобралась Колумбия (758 398).
- Билл Гейтс допустил рост случаев COVID-19 в США из-за закрытия границ.
- В Германии резко возросло число больных коронавирусом. Рост заболеваемости за сутки подскочил до апрельского показателя.
- В Лондоне задержали 32 человека, протестующих против введения нового карантина и вакцинации от коронавируса.
- Частичный карантин вернули в Мадриде.
- Президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи заразился коронавирусом.
- Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что действующий президент страны Дональд Трамп несет ответственность за высокое число смертей людей с коронавирусом.
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