Главное о коронавирусе на 20 сентября: в Татарстане послабления, в Лондоне протесты, в Испании новый карантин

Патяшина пожаловалась на кондукторов



За минувшие сутки в Татарстане выздоровели 113 человек, но зарегистрировали 23 новых случая COVID-19, все контактные. Пять человек увезли в больницу, 18 лечатся дома. Двое заболевших входят в возрастную категорию от 18 до 30 лет, больше всего тех, кому от 30 до 50 (их 10 человек), от 50 до 60 лет исполнилось шестерым заболевшим, пятеро — старше.



17 новых случаев зарегистрированы в Казани, два — в Набережных Челнах, по одному — в Альметьевском, Верхнеуслонском, Высокогорском, Лениногорском районах.



Всего нарастающим итогом на 20 сентября в республике 6 997 случаев заболевания. Выздоровели 5 898 пациентов.



С начала учебного года в школах Татарстана не допущены до занятий 2 713 детей с температурой.



Главный санитарный врач Татарстана Марина Патяшина пожаловалась на то, что в общественном транспорте кондукторы часто не соблюдают санитарные требования.

Фото Ильи Репина

Людям старше 65 лет с хроническими заболеваниями вновь рекомендовано соблюдать самоизоляцию. Остальных пожилых граждан республики «отпускают на волю».

В кафе и ресторанах Татарстана с завтрашнего дня отменяется правило «не больше четырех человек за столом».

В республике откроют детские развлекательные центры и комнаты — при ограничении количества посетителей до одного человека на квадратный метр (включая работников).

60 тысяч москвичей хотят испытать на себе вакцину

За последние сутки в России выявлено 6 065 новых случаев коронавируса, выздоровели 2 895 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 1 103 399

человек, а выздоровевших — до 909 357 человек.



Зафиксировано 79 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса умерли 19 418 человек.



В Минздраве России не ждут второй волны коронавируса, но предупреждают о том, что осенний всплеск заболеваемости все-таки будет.

Больше 60 тысяч москвичей записались на испытания вакцины от коронавируса, сказал Сергей Собянин.

Фото mos.ru

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заразился коронавирусом.



Вирусолог Феликс Ершов из исследовательского центра им. Гамалеи обратил внимание на то, что в России коронавирус распространяется не так, как во многих других странах. Он считает, что сейчас в России все еще идет первая волна.

В Пермском крае предложили автоматизировать процесс дезинфекции общественного транспорта и ужесточить масочный режим.

В Минздраве России призвали продолжать соблюдать меры безопасности до начала массовой вакцинации.

Некоторые СМИ пишут, что Михаил Борисов, ведущий «Русского лото», умер от осложнений на фоне коронавируса. Однако официальной информации о причинах смерти артиста пока нет.

В Европе растет заболеваемость

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 30 782 337 человек, 957 037 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (6 764 962). На второй строчке — Индия (5 400 619), на третьей — Бразилия (4 528 240). Россия на четвертом месте (1 103 399), на пятую строчку взобралась Колумбия (758 398).



Фото wikimedia.org

Билл Гейтс допустил рост случаев COVID-19 в США из-за закрытия границ.

В Германии резко возросло число больных коронавирусом. Рост заболеваемости за сутки подскочил до апрельского показателя.

В Лондоне задержали 32 человека, протестующих против введения нового карантина и вакцинации от коронавируса.



Частичный карантин вернули в Мадриде.

Президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи заразился коронавирусом.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что действующий президент страны Дональд Трамп несет ответственность за высокое число смертей людей с коронавирусом.

Ольга Плешкова