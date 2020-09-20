Власти Татарстана поддержат строительство второго хосписа в Казани

Фото: благотворительный фонд имени Анжелы Вавиловой

Власти Татарстана намерены поддерживать строительство второго корпуса казанского хосписа для взрослых. Об этом заявила заместитель председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова.

По ее словам, инициативу строительства поддержал президент Татарстана Рустам Минниханов и депутаты Госсовета РТ, передает» Татар-информ».

«Мы точно будем делать все возможное и невозможное, чтобы привлекать к нему внимание», — заверила Ларионова на благотворительной акции «Монетка на счастье».



Напомним, что в Казани ведется строительство второго хосписа, строители приступили к возведению цокольного этажа.

