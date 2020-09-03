В Казани начали строить цокольный этаж второго хосписа

Фото: Благотворительный фонд имени Анжелы Вавиловой

В Казани завершились работы по укладке фундамента второго хосписа, строители приступили к возведению цокольного этажа.

На строительные работы направлены собранные ранее 38 миллионов рублей. Работы на объекте ведутся без выходных.

Благотворительный марафон «Строим хоспис вместе» продолжается. Проекту помогают не только татарстанцы, но жители со всей России, а также представители крупного бизнеса.

Второй хоспис рассчитан на 60 мест для взрослых с онкозаболеваниями и другими тяжелыми патологиями, также появится отделение сестринского ухода за пожилыми одинокими людьми. Детское отделение планируется расширить до 40 мест, передает мэрия Казани.



Символический камень в строительство нового хосписа в Казани заложили 28 августа.