Проект из Казани победил на II Всероссийском фестивале «Архитектурное наследие-2020» в Санкт-Петербурге

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Проект из Казани признан лучшим и удостоен Гран-при на III Всероссийском фестивале «Архитектурное наследие-2020» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеграм-канал «Татарстанский строитель».

Представители Татарстана представили свою концепцию устойчивого развития исторического поселения Казани. Проект победил в категории «Сохранение исторического городского ландшафта».

Напомним, что в апреле в Казани одобрили концепцию новых зданий. Проекты апробируют в рамках разработки концепции устойчивого развития центра города,

