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Проект из Казани победил на II Всероссийском фестивале «Архитектурное наследие-2020» в Санкт-Петербурге

20:32, 19.09.2020 1
Проект из Казани победил на II Всероссийском фестивале «Архитектурное наследие-2020» в Санкт-Петербурге
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Проект из Казани признан лучшим и удостоен Гран-при на III Всероссийском фестивале «Архитектурное наследие-2020» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеграм-канал «Татарстанский строитель».

Представители Татарстана представили свою концепцию устойчивого развития исторического поселения Казани. Проект победил в категории «Сохранение исторического городского ландшафта».

Напомним, что в апреле в Казани одобрили концепцию новых зданий. Проекты апробируют в рамках разработки концепции устойчивого развития центра города,

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19 сен
    ну это не в Европе.... между собой...просто галочка от друзей
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