«Вернуть жизнь в исторический центр»: в Казани одобрили концепцию новых зданий

Фото: Максим Платонов

Мягкий переход между стариной и современностью

Сегодня комиссия по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях при президенте РТ одобрила 10 объектов, которые хотят построить в Казани, и 2 — на острове-граде Свияжске.

Эти проекты апробируют в рамках разработки концепции устойчивого развития центра города, отметила позже во время брифинга главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина. Застройщики регулярно в режиме Zoom-конференций консультируются по соответствующему вопросу с проектной группой, руководит которой Олег Маклаков.

Сегодня рассмотрели объекты, которые уже прошли такие консультации.

Комиссия одобрила без особых замечаний жилой комплекс на пересечении улиц Павлюхина и Шаляпина.

Согласована заявка по проекту административного здания на улице Тукая. Помощник президента Р Т Олеся Балтусова сообщила, что «собственник еще не определился, какое назначение — офисно-торговое или офисное — будет у небольшого здания на Тукая. Но по всем параметрам проект проходит».

Олеся Балтусова сообщила, что «собственник еще не определился, какое назначение — офисно-торговое или офисное — будет у небольшого здания на Тукая. Но по всем параметрам проект проходит». С учетом доработки выступающих фасадов комиссия согласовала многофункциональный комплекс с жилым домом, объектами обслуживания на первом этаже, офисным зданием и встроенными парковками на улице Спартаковской.

Одобрили проект гостиницы на улице Калинина, которая находится недалеко от общежития Казанской архитектурной академии. На первом этаже здания будут кафе, общественные помещения, а выше — номера.

«Для офисного центра по Право-Булачной была сложная задача — гармонично вписать новый объем. Слева находится старое двухэтажное здание, а справа современное 4-этажное. Новый объект создаст мягкий переход между ними», — рассказала Олеся Балтусова. Этот проект будет строить ООО «Панорама».

Согласовали и два индивидуальных жилых дома. «Один из них — частный пример деликатной деревянной застройки. Детали нового деревянного дома смотрятся гармонично, как пример его можно включить даже в каталог типовых проектов», — рекомендовала помощник президента.

«Пока идет разработка концепции, она на стадии завершения. В этом году начнется внедрение проектов. Мы стараемся их примерить, посмотреть, как они будут развиваться», — говорит Олеся Балтусова. Фото tatarstan.ru

Главный архитектор Свияжского музея-заповедника Павел Тиняев представил два эскиза — комплекс зданий многофункционального центра на улице Успенской и реконструкцию жилого дома на улице Никольской. Их тоже одобрили на заседании.

— Пока идет разработка концепции, она на стадии завершения. В этом году начнется внедрение проектов. Мы стараемся их примерить, посмотреть, как они будут развиваться, — отметила Балтусова.

Аккуратнее с историей

А вот проект реконструкции офисного здания на улице Гоголя, 8 комиссия при президенте опять не приняла — уже во второй раз. Это градоформирующий объект в составе охраняемого исторического поселения Казани, и работать с ним было рекомендовано более аккуратно.

— Этот объект очень интересен, построен в XIX веке, часть комплекса усадьбы Чукашева, одно из зданий его служб. Не памятник архитектуры, но является ценным, — пояснила Балтусова.

При втором рассмотрении президент РТ Рустам Минниханов рекомендовал заново проработать проект на Гоголя.

Проект реконструкции офисного здания на улице Гоголя, 8 комиссия при президенте опять не приняла — уже во второй раз. Фото tatarstan.ru

Новый жилой комплекс возле госпиталя огораживать не будут

Больше всего времени отняло у комиссии обсуждение концепции развития участков на территории гарнизонного госпиталя на улице Карла Маркса. Это объект культурного наследия регионального значения, одно из самых сложных и интересных мест в городе. Там сейчас идут проектные и исследовательские работы для подготовки к реставрации комплекса. Проект с тремя вариантами строительства жилого комплекса (застройщик — ООО «Факел») по соседству с историческим объектом представил Олег Маклаков. Главное, о чем было сказано на сегодняшнем заседании — этот комплекс не будет огораживаться, вокруг него останется открытая парковая зона.

— Ни в коем случае нельзя ограничивать доступ людей на эти объекты. Парковые зоны должны оставаться территориями общего пользования, общедоступными объектами. Никаких ограничений на передвижение быть не должно, — подчеркнул Рустам Минниханов.

— Участок довольно сложный. С ним граничит территория бывшего военного госпиталя, который был в ведомстве Минобороны. Настало время развития этой зоны. Внутриквартальное пространство выходит на улицу Карла Маркса, ниже планируется строительство жилого комплекса. Часть территории будет реконструироваться и развиваться, прилегающая к скверу Ершова — как общее активное пространство — новый современный объект, где может возникнуть обещпит или клубные зоны. Объекты предложено сделать в разной стилистике, с индивидуальной архитектурой в общем едином комплексе. Президент четко отметил, что сама территория госпитального памятника, которая располагается выше, должна быть доработана, — пояснил автор концепции позже, на брифинге для журналистов.

Больше всего времени отняло у комиссии обсуждение концепции развития участков на территории гарнизонного госпиталя на улице Карла Маркса. Это объект культурного наследия регионального значения, одно из самых сложных и интересных мест в городе. Фото Максима Платонова

Зеленое кольцо исторического центра

Разработчики предполагают создать в центральной части города непрерывный зеленый каркас. «Где-то это может быть тоннель, пешеходный мост, речь идет о движении людей и велосипедистов. Это будет цепь таких садов, по аналогии с Москвой. Можно будет организовать пешеходные связи, которые будут соединять набережную Казанки с парком «Немецкая Швейцария», оврагом рядом с улицей Курашова и тянуться вплоть до набережной озера Кабан», — рассказали на брифинге.

— Глобальных решений — наподобие того, чтобы убрать автодороги под землю — не будет. Но многие европейские города на этот путь встали уже 40 лет назад. Их территория становится более ориентирована на движение пешком, на велосипеде. В Генплане есть решение, которое позволит разгрузить движение транспорта, в частности по отрезку Большого Казанского кольца вдоль железной дороги. Есть разные идеи. Одна из них — вернуть в центр один из исторических маршрутов трамвая. Есть предложение по организации движения метробуса, для которого тоже, как и для трамвая, требуется выделенная полоса. За счет этого осуществить можно будет зеленые связи, максимально расширить тротуары, — рассказал Маклаков.

Но пояснил, что все это — всего лишь намерения, и набор приемов может быть реализован лишь частично. Общая цель — добавить больше элементов для людей, меньше — для машин, при этом не запрещая дорожное движение.

Олеся Балтусова пояснила «Реальному времени»:

— Безусловно, сохранение и развитие зеленых зон будет одной из важнейших задач. Управление архитектуры и градостроительства Казани в данный момент анализирует концептуальные предложения проектной группы разработки Концепции устойчивого развития исторического поселения Казани, которая предлагает реализацию непрерывной зеленой связи. Пока это только проектные предложения, но мы надеемся, что они после проверки подтвердят возможность их реализации.

«Проверяем возможность реализации — какие участки в собственности, какие поставлены на кадастр как скверы и парки. Следующим этапом будем смотреть, какие участки сможем включить в эту зеленую связь», — пояснила Ильсияр Тухватуллина. Фото tatarstan.ru

«9 лет комиссия не работала так комплексно!»

— В июне — июле этого года концепция будет утверждена. Пока идет первая примерка проектов концепции, это не окончательная работа. Для нас важно, что сейчас представляемые проекты ложатся в концепцию. Очень радует, давно этого ждала, 9 лет комиссия не работала так комплексно! Сейчас проекты в меньшей степени вызывают полярные точки зрения, раньше всегда на Градсовете у нас была жесткая дискуссия, а теперь мы приходим к единому мнению, — выразила свою радость Балтусова.

— Эти идеи приняли в работу. Проверяем возможность реализации — какие участки в собственности, какие поставлены на кадастр как скверы и парки. Следующим этапом будем смотреть, какие участки сможем включить в эту зеленую связь. Идет отработка реальности данной концепции, — описала ситуацию Ильсияр Тухватуллина.

Олеся Балтусова разъяснила, что собственники участков, о которых идет речь, будут сами застраивать объекты или нанимать для этого другие компании. «Если все хорошо, эскизный проект проходит согласование 2 месяца, рабочие документы — до 7 месяцев, строительство может длиться год-полтора».

«Реализация проектов должна быть закреплена в документах. Город взвесит, как проекты будут документально закреплены. Прикладную часть работы выполнит исполком Казани, подключится к ней Наталия Фишман-Бекмамбетова», — резюмировала помощник президента.

21 миллион на разработку Концепции

Руководитель проектной группы Олег Маклаков напомнил «Реальному времени», что над созданием Концепции устойчивого развития исторического поселения Казани работают уже 2 года:

— Работа по созданию Концепции устойчивого развития исторического поселения Казани ведется с 2018 года, по поручению президента Татарстана на ее разработку были выделены средства в размере 21 миллион рублей. Работа заняла 2 года, сдача концепции планируется в июне — июле этого года, а внедрение ее должно начаться сразу после принятия. К разработке подошли серьезно, ведь от этого зависит то, каким будет облик исторического центра Казани. Была создана рабочая группа под руководством мэра Казани Ильсура Метшина, в нее вошли помощник президента РТ Олеся Балтусова, архитекторы, социологи, урбанисты.

«Глобальных решений — наподобие того, чтобы убрать автодороги под землю — не будет. Но многие европейские города на этот путь встали уже 40 лет назад. Их территория становится более ориентирована на движение пешком, на велосипеде», — поясняет Маклаков. Фото tatarstan.ru

«Наша основная задача — вернуть жизнь в исторический центр»



При строительстве новых жилых комплексов неизбежно возрастет нагрузка на инфраструктуру, дороги и окружающую среду центра Казани. На вопрос о том, не будет ли негативным это влияние для хрупкой исторической системы, Маклаков ответил нам:

— По всем нормам, новое жилье должно быть обеспечено всеми социальными объектами, это обязательное требование действующего законодательства, и оно будет соблюдаться. Новые жилые комплексы, конечно, создадут нагрузку на транспорт и инженерные сети, но это будет нагрузка в пределах нормы. Это не является угрозой и не поставит под удар действующую структуру. Если бы были какие-то сомнения относительно того, что не справятся коммунальные сети и дороги — эти объекты просто не прошли бы утверждения. Наша основная задача — вернуть жизнь в исторический центр и создать оптимальные условия и для жителей этого района, и понятные, прозрачные правила для застройщиков.

Екатерина Аблаева