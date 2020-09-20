«Яндекс» начнет тестировать первый беспилотный трамвай в Москве
«Яндекс» начнет тестировать первый беспилотный трамвай в Москве. Об этом заявил руководитель московского департамента транспорта Максим Ликсутов.
По словам Ликсутова, сейчас по дорогам Москвы передвигается около ста беспилотных автомобилей. Власти Москвы считают, что беспилотники могут снизить проблему пробок в столице из-за аварий по вине водителей.
«Мы верим, что за беспилотным городским транспортом — будущее»,— цитирует Ликсутова «Коммерсантъ».
Ранее сообщалось, что гендиректор «Метроэлектротранса» Асфан Галявов и ректор КФУ Ильшат Гафуров подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в области электротранспорта высокой степени автоматизации. Первые образцы беспилотного общественного транспорта в Казани могут быть выведены на дороги уже через год-полтора.
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