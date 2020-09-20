«Яндекс» начнет тестировать первый беспилотный трамвай в Москве

Фото: commons.wikimedia.org/ Андрей Смирнягин

«Яндекс» начнет тестировать первый беспилотный трамвай в Москве. Об этом заявил руководитель московского департамента транспорта Максим Ликсутов.

По словам Ликсутова, сейчас по дорогам Москвы передвигается около ста беспилотных автомобилей. Власти Москвы считают, что беспилотники могут снизить проблему пробок в столице из-за аварий по вине водителей.

«Мы верим, что за беспилотным городским транспортом — будущее»,— цитирует Ликсутова «Коммерсантъ».

Ранее сообщалось, что гендиректор «Метроэлектротранса» Асфан Галявов и ректор КФУ Ильшат Гафуров подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в области электротранспорта высокой степени автоматизации. Первые образцы беспилотного общественного транспорта в Казани могут быть выведены на дороги уже через год-полтора.

