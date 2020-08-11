Беспилотный общественный транспорт КФУ могут вывести на дороги через полтора года

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Первые образцы беспилотного общественного транспорта Казанского федерального университета могут быть вывезены на дороги уже через год-полтора. Серийная эксплуатация разработки, ориентировочно, может начаться через три года. Об этом рассказал директор Центра цифровых трансформаций КФУ Дмитрий Чикрин.

Университет планирует привлечь индустриальных партнеров к реализации проекта по разработке беспилотного общественного транспорта.

Сейчас группа занимается вопросами предпроектных исследований и оформлением проекта. Ведется поиск других индустриальных партнеров. При этом проекты казанских ученых составляют по стоимости 10-20% от стоимости транспортного средства, сообщает ТАСС.



Ранее сообщалось, что гендиректор «Метроэлектротранса» Асфан Галявов и ректор вуза Ильшат Гафуров подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в области электротранспорта высокой степени автоматизации.

