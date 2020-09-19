Матыцин: «Мы должны слышать и слушать молодежь»

Фото: Екатерина Аблаева

Сегодня в Казани на открытии первых Всероссийских городских игр (Urban Games) министр спорта РФ Олег Матыцин призвал «слышать и слушать молодежь и быть открытым к инициативам, которые приходят от них».

По словам министра, символом связи между новым поколением и Министерством спорта России являются такие мероприятия, как Urban Games.

«Рады, что все руководители федераций, чьи дисциплины представлены на фестивале, находятся здесь. Это подтверждает, что мы большая дружная семья, которая готова к новым открытиям и проектам — таким как первые Всероссийские уличные игры», — отметил Матыцин.

Также глава Минспорта РФ заявил, что другие города России могут брать пример с казанского молодежного парка «Урам».

