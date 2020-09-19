Другие города могут брать пример с казанского парка «Урам» — министр спорта России

Фото: Екатерина Аблаева

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что другие города России могут брать пример с казанского молодежного парка «Урам».

Сегодня, в день открытия первых Всероссийских городских Игр (Urban Games), Олегу Матыцину показали новый экстрим-парк для молодежи под мостом «Миллениум»



«Рад, что новые виды спорта развиваются во всех городах страны. Пусть пример с этого комплекса берут и другие города, чтобы молодежь занималась тем, что ей нравится», — прокомментировал Матыцин «Реальному времени».

Напомним, в эти выходные на площадке проходят первые Всероссийские городские Игры (Urban Games).

