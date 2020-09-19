Скончалась начальница отдела по обеспечению координации социальной сферы аппарата исполкома Казани
Стало известно о смерти начальника отдела по обеспечению координации и взаимодействия подразделений социальной сферы аппарата исполкома Казани Наили Каримовой. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
В исполкоме выразили соболезнования родным и близким Наили Каримовой. Причины смерти не сообщаются.
Ранее умер гендиректор Зеленодольского судостроительного завода им. Горького.Общество Татарстан
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Чем отличилась эта начальница, что ей посвятили целую статью?!