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Скончалась начальница отдела по обеспечению координации социальной сферы аппарата исполкома Казани

13:57, 19.09.2020 3
Скончалась начальница отдела по обеспечению координации социальной сферы аппарата исполкома Казани
Фото: исполком Казани

Стало известно о смерти начальника отдела по обеспечению координации и взаимодействия подразделений социальной сферы аппарата исполкома Казани Наили Каримовой. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В исполкоме выразили соболезнования родным и близким Наили Каримовой. Причины смерти не сообщаются.

Ранее умер гендиректор Зеленодольского судостроительного завода им. Горького.

Общество Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 19 сен
    А сколько умирает обычных бабушек и дедушек? Сколько детей умерло?
    Чем отличилась эта начальница, что ей посвятили целую статью?!
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  • Анонимно 19 сен
    потому что умерла от короновируса..
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  • Анонимно 19 сен
    Соболезнования всем родственникам, потерявшим родных и близких, независимо от короновируса или другой болезни
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