Еще один российский губернатор заразился коронавирусом

Валерий Радаев пишет у себя в инстаграм-аккаунте о том, что заразился коронавирусом. Губернатор Саратовской области стал очередным высоким должностным лицом, которое не смогло уберечься от новой инфекции.

В своем сообщении в соцсети он утверждает, что болеет в легкой форме, поэтому продолжает работать — только дома. Отдельную благодарность губернатор выражает медикам.

Напомним, буквально несколько дней назад стало известно о том, что положительный тест на коронавирус сдал глава Пермского края Дмитрий Махонин, ему не удалось остаться дома — чиновника госпитализировали. А глава Тувы Шолбан Кара-оол, если верить его собственным словам, умудрился заразиться целых два раза.