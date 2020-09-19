Еще один российский губернатор заразился коронавирусом
Валерий Радаев пишет у себя в инстаграм-аккаунте о том, что заразился коронавирусом. Губернатор Саратовской области стал очередным высоким должностным лицом, которое не смогло уберечься от новой инфекции.
В своем сообщении в соцсети он утверждает, что болеет в легкой форме, поэтому продолжает работать — только дома. Отдельную благодарность губернатор выражает медикам.
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Дорогие друзья, счел необходимым проинформировать вас, что, к сожалению, не удалось избежать инфекции коронавируса. Сдал тест, который показал положительный результат. Сейчас нахожусь на самоизоляции, болезнь протекает в легкой форме. Продолжаю работать в дистанционном режиме. Еще раз хочу поблагодарить медиков, всех кто сейчас трудится в больницах, поликлиниках за их важный и нелегкий труд. Берегите себя и своих близких. #Саратовскаяобласть #стопкоронавирус
Напомним, буквально несколько дней назад стало известно о том, что положительный тест на коронавирус сдал глава Пермского края Дмитрий Махонин, ему не удалось остаться дома — чиновника госпитализировали. А глава Тувы Шолбан Кара-оол, если верить его собственным словам, умудрился заразиться целых два раза.ОбществоВластьМедицина
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