Главный инфекционист Минздрава РФ прогнозирует осенний рост заболеваемости COVID-19

Главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов сообщил ТАСС, что ждет осеннего роста количества заболевших ковидом. По его прогнозам, это произойдет уже в сентябре — октябре, но речи о второй волне коронавируса в России пока не идет. Чуланов поясняет: сначала должна завершиться первая волна, и только потом можно будет разговаривать о второй. А в России пока происходит только ослабление первой, «гребень» которой пришелся на апрель 2020 года.

Инфекционист сомневается в том, что осенняя активизация ковида будет такой же мощной, как в марте — апреле. Он выбирает формулировку «некоторый сезонный подъем заболеваемости». Кстати, о том, что COVID-19 относится все-таки к сезонным заболеваниям, говорила и сегодня на пресс-конференции Любовь Авдонина, замглавы управления Роспотребнадзора по Татарстану.

Чуланов объясняет свои ожидания роста заболеваемости тем, что идет сезонный фактор (холодная погода, высокий риск респираторных заболеваний), а кроме того, общество стало более активным:



«Рост заболеваемости связан с началом учебного года, рабочего года, поскольку начинают формироваться новые школьные коллективы, студенческие и рабочие коллективы, многие вернулись из отпусков. Это приводит к более тесным социальным контактам и, соответственно, к некоторому росту заболеваемости <...> Это не является чем-то <...> необычным», — говорит специалист.

