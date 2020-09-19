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Происшествия

Подозреваемый в жестоком убийстве челнинец арестован до 18 ноября

11:15, 19.09.2020 1
Подозреваемый в жестоком убийстве челнинец арестован до 18 ноября
Фото: пресс-службы прокуратуры РТ

В СИЗО Чистополя до 18 ноября отправил сегодня Набережночелнинский горсуд 37-летнего Алмаза Маликова по делу о жестоком убийстве. Он уже признал вину и на заседании суда не возражал против ареста, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе прокуратуры РТ.

Маликова задержали накануне сразу после жестокого убийства на проспекте Чулман в Набережных Челнах.

По версии следствия, Маликов из ревности подкараулил сожителя бывшей жены у ее работы и сначала разбил стекла в его авто, а при попытке убежать натравил бойцовую собаку и пустил в ход топор. Преступление попало на камеру дорожного регистратора, проезжавшей по улице машины. Она зафиксировала, с каким остервенением мужчина наносит один удар за другим.

ПроисшествияОбщество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19 сен
    Изверг и половой фанатик, думающий, что соединяется с женщиной "один раз и на всю жизнь", верящий в Любовь "до гроба".

    Нужно половое просвещение мальчиков, юношей и мужчин.
    Им надо объяснить, внушить, что вагиной распоряжаются не они, а их носительницы.
    В противном случае такие трагедии будут повторяться.

    Современная женщина вправе самостоятельно распоряжаться своей жизнью и судьбой.
    В том числе и вагиной.
    Звучит цинично.
    Но это правда, закреплённая в Законах.

    Другое дело к чему это может привести?
    Судя по всему - к полному исчезновению института Семьи.
    Знаю женщин, которые только "официально" имели по 5-7 "мужей".
    Сколько было "неофициальных", не знают они и сами.

    О детях никто не думает, каково им в такой ситуации - ни бабы, ни мужики...
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