Подозреваемый в жестоком убийстве челнинец арестован до 18 ноября
В СИЗО Чистополя до 18 ноября отправил сегодня Набережночелнинский горсуд 37-летнего Алмаза Маликова по делу о жестоком убийстве. Он уже признал вину и на заседании суда не возражал против ареста, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе прокуратуры РТ.
Маликова задержали накануне сразу после жестокого убийства на проспекте Чулман в Набережных Челнах.
По версии следствия, Маликов из ревности подкараулил сожителя бывшей жены у ее работы и сначала разбил стекла в его авто, а при попытке убежать натравил бойцовую собаку и пустил в ход топор. Преступление попало на камеру дорожного регистратора, проезжавшей по улице машины. Она зафиксировала, с каким остервенением мужчина наносит один удар за другим.ПроисшествияОбщество Татарстан
комментарии
Нужно половое просвещение мальчиков, юношей и мужчин.
Им надо объяснить, внушить, что вагиной распоряжаются не они, а их носительницы.
В противном случае такие трагедии будут повторяться.
Современная женщина вправе самостоятельно распоряжаться своей жизнью и судьбой.
В том числе и вагиной.
Звучит цинично.
Но это правда, закреплённая в Законах.
Другое дело к чему это может привести?
Судя по всему - к полному исчезновению института Семьи.
Знаю женщин, которые только "официально" имели по 5-7 "мужей".
Сколько было "неофициальных", не знают они и сами.
О детях никто не думает, каково им в такой ситуации - ни бабы, ни мужики...