Подозреваемый в жестоком убийстве челнинец арестован до 18 ноября

Фото: пресс-службы прокуратуры РТ

В СИЗО Чистополя до 18 ноября отправил сегодня Набережночелнинский горсуд 37-летнего Алмаза Маликова по делу о жестоком убийстве. Он уже признал вину и на заседании суда не возражал против ареста, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе прокуратуры РТ.



Маликова задержали накануне сразу после жестокого убийства на проспекте Чулман в Набережных Челнах.

По версии следствия, Маликов из ревности подкараулил сожителя бывшей жены у ее работы и сначала разбил стекла в его авто, а при попытке убежать натравил бойцовую собаку и пустил в ход топор. Преступление попало на камеру дорожного регистратора, проезжавшей по улице машины. Она зафиксировала, с каким остервенением мужчина наносит один удар за другим.