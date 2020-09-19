В Челнах Следком просит ареста ревнивца Маликова, зарубившего соперника топором

Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

В Набережночелнинском горсуде рассматривается ходатайство об аресте подозреваемого в жестоком убийстве, которое вчера попало на камеры видеонаблюдения. Следователь просит заключить задержанного под стражу на два месяца, представитель прокуратуры поддерживает ходатайство, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.



Напомним, преступление было совершено вчера в 15 часов на проспекте Чулман в Набережных Челнах. По горячим следам силовиками был задержан 37-летний Алмаз Маликов.

По версии следствия, мотивом убийства стала ревность. Уже установлено, что к зданию медицинского центра, где работала бывшая жена, Маликов прибыл с топором и бойцовской собакой и стал дожидаться, пока бывшая и ее 32-летний сожитель Егор Бобенко подъедут на машине.

Когда машина соперника приехала, бывшая супруга вышла и отправилась на смену в медцентр, а Маликов, как полагают в Следкоме, подбежал к чужому авто и стал разбивать топором стекла, Бобенко решил убежать, но нападавший натравил на него собаку, догнал и нанес множество ударов топором. Потерпевший скончался.

По версии силовиков, следующей жертвой подозреваемого могла стать бывшая жена, но вмешался охранник центра с травматическим пистолетом.