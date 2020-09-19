Переболевшие коронавирусом женщины могут передавать детям антитела с грудным молоком

Переболевшие коронавирусом женщины могут передавать детям антитела к COVID-19 через грудное молоко. Об этом заявил заместитель директора по научной работе Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Горелов отметил, что антитела разрушаются, как только мать отлучает ребенка от груди, поэтому в период эпидемий порекомендовал максимально долго сохранять грудное вскармливание.

Также важна концентрация антител, которая зависит от формы течения перенесенного заболевания. Так, при бессимптомном носительстве в организме вырабатывается малое количество антител, и еще неизвестно, формируется ли имунная защита в таком случае, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Татарстане Роспотребнадзор намерен изучить сообщения ученых об исчезающем иммунитете к коронавирусу.

