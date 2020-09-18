Новости общества

23:06 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Выходные в Татарстане выдадутся пасмурными

22:17, 18.09.2020
Выходные в Татарстане выдадутся пасмурными
Фото: realnoevremya.ru

В ближайшие выходные в Татарстане будет пасмурно. Уже завтра погода кардинально изменится.

В субботу ожидается облачная погода, днем пройдет дождь различной интенсивности. Ветер также усилится — утром и днем его порывы достигнут 18 метров в секунду.

Температура воздуха в эти выходные составит +8..+13 градусов, ночью возможны даже заморозки до отрицательных температур.

Подробнее о погоде на ближайшие дни читайте в материале «Реального времени».

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также