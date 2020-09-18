Выходные в Татарстане выдадутся пасмурными

В ближайшие выходные в Татарстане будет пасмурно. Уже завтра погода кардинально изменится.

В субботу ожидается облачная погода, днем пройдет дождь различной интенсивности. Ветер также усилится — утром и днем его порывы достигнут 18 метров в секунду.



Температура воздуха в эти выходные составит +8..+13 градусов, ночью возможны даже заморозки до отрицательных температур.

Подробнее о погоде на ближайшие дни читайте в материале «Реального времени».

