Выходные в Татарстане выдадутся пасмурными
В ближайшие выходные в Татарстане будет пасмурно. Уже завтра погода кардинально изменится.
В субботу ожидается облачная погода, днем пройдет дождь различной интенсивности. Ветер также усилится — утром и днем его порывы достигнут 18 метров в секунду.
Температура воздуха в эти выходные составит +8..+13 градусов, ночью возможны даже заморозки до отрицательных температур.
Подробнее о погоде на ближайшие дни читайте в материале «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым