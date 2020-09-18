Придет ли в Казань московская гроза и как долго еще будет тепло?

Фото: Максим Платонов

Гроза накрыла столицу

Минувшим вечером Москву накрыла сильнейшая гроза — за сутки на город пролилось около 70% месячной нормы осадков, или, как описывали синоптики, «два ведра на квадратный метр». Ветер во время грозы усилился до 26 м/с — в одном из районов города порывами даже был поднят в воздух металлический контейнер и опрокинут на машины. Всего ветер повредил за сутки более 40 автомобилей и повалил 105 деревьев.

Несколько участков дорог и подземных переходов во время буйства стихии оказались затоплены. Кроме того, плохие погодные условия спровоцировали массовые ДТП, которые затруднили движение на всем юге Москвы — пробки достигали 9—10 баллов, по данным «Яндекс.Карт». В аэропортах столицы задержали или отменили более 20 рейсов. Непогода также привела к закрытию ряда социальных объектов — летних веранд кафе, парков.

В результате разгула стихии, по последним данным, пострадали пять человек. По поводу непогоды к жителям Москвы обращался мэр города Сергей Собянин — он призвал быть осторожными и не выходить из дома.

Погодные условия в Москве имеют свойство через некоторое время повторяться в Татарстане. Вместе с тем уже на следующий день появились сообщения о скором наступлении в Москве бабьего лета — начало теплого осеннего сезона прогнозируют 22 сентября. Ждать ли буйства непогоды, а затем скорого потепления в Казани?

За пасмурными выходными в Татарстан придет тепло

Судя по данным Гидрометцентра Татарстана, ближайшие выходные действительно будут пасмурными, хотя и далекими от московского разгула непогоды. Хотя сегодня воздух прогрелся вплоть до 16—20 градусов тепла, уже завтра погода кардинально изменится.



Ожидается облачность, а днем — дождь различной интенсивности. Ветер также усилится — утром и днем его порывы достигнут 18 метров в секунду. Однако о грозе речи пока не идет.



Температура воздуха в эти выходные составит +8—13 градусов, ночью возможны даже заморозки до отрицательных температур.

Похолодание прогнозируют и эксперты — в частности, завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев также отмечает, что в ближайшие несколько дней погода в Казани заметно испортится.

«Мы попадем в тыловую часть циклона, которую принесет северный ветер. Характер погоды будет неустойчивым, а температурный фон опустится ниже нормы», — отмечает он.



В Гидрометцентре сообщают, что и начало недели будет пасмурным. «В понедельник ожидается неустойчивый характер погоды, временами с дождями и сильным северо-западным ветром порывами до 15—20 м/с», — сообщили в ведомстве. Холодная погода сохранится и во вторник.

Вместе с тем Переведенцев также прогнозирует наступление бабьего лета в Татарстане — на несколько дней позже, чем в Москве, в середине недели. Потепление ориентировочно ожидается в четверг, 24-го числа, до +19 градусов днем. Однако сколько оно нас порадует, неизвестно, бабье лето каждый раз длится по-разному.

Александр Артемьев