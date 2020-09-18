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Коллектив миндортранса Татарстана поздравил бывшего главу ведомства с назначением

21:11, 18.09.2020
Коллектив миндортранса Татарстана поздравил бывшего главу ведомства с назначением
Фото: tatarstan.ru

Коллектив министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана поздравил бывшего главу ведомства Ленара Сафина с назначением сенатором от республики в Совете Федерации.

«Коллектив министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ искренне поздравляет своего бывшего руководителя с новым назначением. Мы благодарны вам, Ленар Ринатович, за совместную плодотворную работу, за планомерное развитие транспортного комплекса Татарстана. Желаем вам успехов и всех благ на новом месте!», — гласит сообщение на сайте ведомства.

Напомним, что сегодня на 13-м заседании Госсовета РТ шестого созыва сообщили, что бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Ленар Сафин назначен сенатором от республики в Совете Федерации.

Общество Татарстан
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