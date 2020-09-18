Коллектив миндортранса Татарстана поздравил бывшего главу ведомства с назначением

Коллектив министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана поздравил бывшего главу ведомства Ленара Сафина с назначением сенатором от республики в Совете Федерации.



«Коллектив министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ искренне поздравляет своего бывшего руководителя с новым назначением. Мы благодарны вам, Ленар Ринатович, за совместную плодотворную работу, за планомерное развитие транспортного комплекса Татарстана. Желаем вам успехов и всех благ на новом месте!», — гласит сообщение на сайте ведомства.

Напомним, что сегодня на 13-м заседании Госсовета РТ шестого созыва сообщили, что бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Ленар Сафин назначен сенатором от республики в Совете Федерации.



