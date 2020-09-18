Адвокат основателя WikiLeaks заявила, что Трамп предлагал его помиловать

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Президент США Дональд Трамп предлагал помиловать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа за информацию о том, кто устроил хакерские атаки на сервер Национального комитета Демократической партии перед президентскими выборами в США в 2016 году. Об этом заявила в лондонском суде адвокат Дженнифер Робинсон.

По словам адвоката, американцы предложили Ассанжу помилование за информацию об источниках, передавших ему переписку, касающуюся взлома электронных писем Национального комитета. Они объяснили это желанием разобраться с заявлениями о якобы российском следе в выборах президента США, передает RT.

Отмечается, что в феврале 2020 года Белый дом опроверг данную информацию.

Напомним, что дело об экстрадиции в британском суде рассматривается с февраля. Второй и финальный этап слушаний должен был стартовать с 18 мая, однако адвокат основателя WikiLeaks подал прошение об отсрочке. Сторону защиты поддержало и обвинение, посчитав, что назначать заседание в разгар мировой пандемии может быть небезопасным.

