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Суд по экстрадиции в США основателя WikiLeaks перенесли на сентябрь из-за коронавируса

00:39, 05.05.2020
Суд по экстрадиции в США основателя WikiLeaks перенесли на сентябрь из-за коронавируса
Фото: youtube

Слушания по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа о его экстрадиции в США перенесены с мая на сентябрь 2020 года. Судья Вестминстерского магистратского суда Лондона накануне днем решила назначить «отсрочку» из-за вспышки коронавируса и угрозы его распространения в стенах дома правосудия, сообщает ТАСС.

Дело об экстрадиции в британском суде рассматривается с февраля. Второй и финальный этап слушаний должен был стартовать с 18 мая, однако адвокат основателя WikiLeaks подал прошение об отсрочке. Сторону защиты поддержало и обвинение, посчитав, что назначать заседание в разгар мировой пандемии может быть небезопасным.

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