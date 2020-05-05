Суд по экстрадиции в США основателя WikiLeaks перенесли на сентябрь из-за коронавируса

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Слушания по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа о его экстрадиции в США перенесены с мая на сентябрь 2020 года. Судья Вестминстерского магистратского суда Лондона накануне днем решила назначить «отсрочку» из-за вспышки коронавируса и угрозы его распространения в стенах дома правосудия, сообщает ТАСС.

Дело об экстрадиции в британском суде рассматривается с февраля. Второй и финальный этап слушаний должен был стартовать с 18 мая, однако адвокат основателя WikiLeaks подал прошение об отсрочке. Сторону защиты поддержало и обвинение, посчитав, что назначать заседание в разгар мировой пандемии может быть небезопасным.