В США на покупку тела Ленина собрано более 50 миллионов долларов

Проект американского художника Дэвида Датуны по постройке копии Мавзолея Ленина в Вашингтоне собрал более 50 миллионов долларов, сообщает «РИА Новости».



По словам Датуны, за сутки поступило множество предложений на сумму более 50 миллионов долларов от желающих стать соинвесторами: «Проект встретил поддержку как американских, так и российских граждан, несмотря на негативную реакцию некоторых российских политиков».

Ранее американский художник объявлял о планах выкупить тело вождя за миллион долларов и о готовности Датуны собрать для реализации своего проекта более миллиарда долларов. Смысл арт-объекта художник видит в движении американского общества к социал-коммунистическим преобразованиям.

