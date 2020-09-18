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В США на покупку тела Ленина собрано более 50 миллионов долларов

17:04, 18.09.2020
В США на покупку тела Ленина собрано более 50 миллионов долларов
Фото: flickr.com

Проект американского художника Дэвида Датуны по постройке копии Мавзолея Ленина в Вашингтоне собрал более 50 миллионов долларов, сообщает «РИА Новости».

По словам Датуны, за сутки поступило множество предложений на сумму более 50 миллионов долларов от желающих стать соинвесторами: «Проект встретил поддержку как американских, так и российских граждан, несмотря на негативную реакцию некоторых российских политиков».

Ранее американский художник объявлял о планах выкупить тело вождя за миллион долларов и о готовности Датуны собрать для реализации своего проекта более миллиарда долларов. Смысл арт-объекта художник видит в движении американского общества к социал-коммунистическим преобразованиям.

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