Путин: российское вооружение уникально и опережает зарубежное

На заседании Военно-промышленной комиссии президент РФ Владимир Путин заявил о том, что российское вооружение уникально и опережает зарубежное, сообщает RT.



По его словам, уникальные российские образцы на сегодняшний день во многом опережают зарубежные аналоги, а в некоторых случаях оружие России не имеет аналогов в принципе — это становится очевидным по ряду характеристик. Путин добавил, что Россия и дальше будет укреплять кадровый потенциал ОПК.

Ранее российский ракетный комплекс «Авангард» высоко оценили в Китае.

