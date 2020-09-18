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Путин: российское вооружение уникально и опережает зарубежное

16:40, 18.09.2020
Путин: российское вооружение уникально и опережает зарубежное
Фото: kremlin.ru

На заседании Военно-промышленной комиссии президент РФ Владимир Путин заявил о том, что российское вооружение уникально и опережает зарубежное, сообщает RT.

По его словам, уникальные российские образцы на сегодняшний день во многом опережают зарубежные аналоги, а в некоторых случаях оружие России не имеет аналогов в принципе — это становится очевидным по ряду характеристик. Путин добавил, что Россия и дальше будет укреплять кадровый потенциал ОПК.

Ранее российский ракетный комплекс «Авангард» высоко оценили в Китае.

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