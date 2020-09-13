В Китае оценили российский ракетный комплекс «Авангард» как «шедевр российской армии»

Фото: скриншот

В Китае высоко оценили российский ракетный комплекс «Авангард». Об этом сообщает «ИноСМИ», ссылаясь на китайский портал Sina.



Американская ПВО не сможет перехватить ракеты «Авангарда» из-за скрытности последних, а благодаря феноменальной скорости в 27 Махов ракета «Авангард» особенно эффективна.

По мнению авторов материала, Америка не будет способна предпринять какие-либо меры или дать отпор, пусть и обладает «самой совершенной системой обороны в мире».

Напомним, еще в 2018 году в Сети появилось видео испытания российской ракеты с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком комплекса «Авангард».