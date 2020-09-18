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Лето 2020 года оказалось самым провальным для аптечных сетей за последние семь лет

14:03, 18.09.2020
Лето 2020 года оказалось самым провальным для аптечных сетей за последние семь лет
Фото: pixabay.com

Летний сезон этого года для российских аптечных сетей оказался самым провальным за последние семь лет: продажи лекарств за май — июль в фармацевтической рознице упали на 11,3%. Несмотря на то что компаниям удалось восстановить трафик и увеличить продажи в августе, по итогам года рынок сможет выйти на нулевую динамику в лучшем случае. Об этом сообщает «Коммерсант».

По словам гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, низкие продажи обусловлены факторами сокращения или полного отсутствия доходов населения из-за введения режима самоизоляции.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор хочет ввести требования, которые осложнят работу аптек в жилых домах.

БизнесОбщество
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