РПН хочет ввести требования, которые осложнят работу аптек в жилых домах

Роспотребнадзор хочет ввести требования, обязывающие аптеки при пользовании грузовым транспортом для доставки товаров организовывать разгрузочно-погрузочную площадку, сообщают «Известия», ссылаясь на разработанный ведомством проект санитарно-эпидемиологических требований к предоставлению услуг населению.



В документе сказано, что при пользовании грузовым транспортом разгрузочная площадка должна быть оборудована козырьком и навесом, но в жилых домах создавать такие площадки нельзя. Об этом говорит и действующая норма санПиНа «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», запрещающая разгрузку и погрузку под окнами квартир. Как правило, жалобы от граждан приходят именно по этой причине.

Минэкономразвития сочло это требование избыточным, уточнив, что в большинстве случаев аптеки располагаются в жилых домах.

Ранее сообщалось о возможном подорожании в России доставки товаров из-за новых санитарных требований.

