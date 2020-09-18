Постпред Белоруссии ответил Тихановской по вопросу протестных акций

На заявление экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о том, что ситуация в республике требует привлечения международного внимания, постпред Белоруссии при штаб-квартире ООН в Женеве Юрий Амбразевич на дебатах в рамках 45-й сессии Совета ООН по правам человека ответил, что практически все протестные акции в республике были незаконными.



«Практически все протестные акции не соответствовали закону о порядке проведения массовых мероприятий. При этом речь идет не о запрете права на мирный протест, но о порядке его осуществления», — приводит слова Амбразевича RT.

По его словам, протестные акции в период с 9 по 12 августа «не всегда носили мирный характер».

Напомним, почетный консул Белоруссии в Казани Сергей Маруденко сообщил, что в республике может начаться гражданская война, если у поддерживающих действующего президента страны Александра Лукашенко людей закончится терпение.

