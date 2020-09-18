Почетный консул Белоруссии в Казани: «В стране может начаться гражданская война»

Почетный консул Белоруссии в Казани Сергей Маруденко сообщил, что в республике может начаться гражданская война, если у людей, поддерживающих действующего президента страны Александра Лукашенко, лопнет терпение.

«Почему страшно то, что сейчас может произойти? Если, не дай Бог, у второй стороны лопнет терпение, скажем прямо, будет катастрофа и гражданская война. Я говорю о тех людях, о 80%, которые за Лукашенко. Их сегодня можно вывести из себя», — цитирует «Татар-информ» Маруденко.

Напомним, что в Белоруссии 9 августа начались протесты после того, как на выборах президента страны победу одержал Лукашенко.