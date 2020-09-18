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Почетный консул Белоруссии в Казани: «В стране может начаться гражданская война»

12:33, 18.09.2020 1
Почетный консул Белоруссии в Казани: «В стране может начаться гражданская война»
Фото: ru.m.wikipedia.org

Почетный консул Белоруссии в Казани Сергей Маруденко сообщил, что в республике может начаться гражданская война, если у людей, поддерживающих действующего президента страны Александра Лукашенко, лопнет терпение.

«Почему страшно то, что сейчас может произойти? Если, не дай Бог, у второй стороны лопнет терпение, скажем прямо, будет катастрофа и гражданская война. Я говорю о тех людях, о 80%, которые за Лукашенко. Их сегодня можно вывести из себя», — цитирует «Татар-информ» Маруденко.

Напомним, что в Белоруссии 9 августа начались протесты после того, как на выборах президента страны победу одержал Лукашенко.

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:19
    У 99% лопнуло терпение и они вышли
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