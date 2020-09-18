Ирек Ризаев намерен готовиться к Олимпиаде в экстрим-парке «Урам» в Казани

Многократный победитель и призер состязаний по BMX-фристайлу Ирек Ризаев намерен готовиться к Олимпиаде в экстрим-парке «Урам». Об этом он сообщил на пресс-конференции, посвященной открытию первых Всероссийских уличных игр в Казани.

По его словам, казанская площадка является идеальным местом для подготовки к крупным международным соревнованиям.

Напомним, в Казани пройдут первые Всероссийские уличные игры. На фестиваль подано уже более 800 заявок от потенциальных участников.