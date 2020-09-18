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Для участия в первых Всероссийских уличных играх в Казани подано более 800 заявок

13:10, 18.09.2020
Для участия в первых Всероссийских уличных играх в Казани подано более 800 заявок
Фото: realnoevremya.ru

Для участия в I Всероссийских уличных игр в Казани заявились более 800 спортсменов по всей стране. Об этом сообщил министр спорта РТ Владимир Леонов.

Игры пройдут в столице Татарстана с 18 по 21 сентября, в новом экстрим-парке «Урам» под мостом «Миллениум».

Соревнования пройдут по баскетболу, велосипедному спорту (BMХ — фристайл — парк), роллер-спорту и скейтбордингу. Медали также разыграют по танцевальному спорту (брейкинг), футбольному фристайлу и чир-спорту.

Всего будет разыграно более 30 комплектов наград, заявил Леонов.

СпортОбщество Татарстан
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