Второй этап программы кешбэков за туры по России может стартовать в октябре

Возобновить программу кешбэка за туры по России могут уже в октябре. Точная дата пока не известна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Ростуризма Зарину Догузову.

«Мы рассчитываем, что второй этап программы стартует в октябре. Точную дату мы озвучим чуть позднее. В том числе это будет зависеть от того, как быстро мы вместе с нашими коллегами сможем внести изменения в действующие правила предоставления субсидии», — сообщила Догузова.

Напомним, что туры по России с кешбэком продавались с 21 по 28 августа.

