МИД России заявил об отказе Германии и ОЗХО отвечать на запросы по инциденту с Навальным

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об отказе Германии и ОЗХО отвечать на официальные запросы РФ по инциденту с оппозиционером Алексеем Навальным.



Лавров заявил, что Россию «хотят наказывать и за то, что происходит в Белоруссии, и за инцидент с Навальным», отказываясь при этом выполнять обязательства по Европейской конвенции об оказании правовой помощи и отвечать на официальные запросы Генпрокуратуры РФ.

«Германия говорит, что ничего не может нам сказать, дескать, идите в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Мы туда ходили несколько раз. Там говорят: идите в Берлин», — приводит RT слова Лаврова.

По его словам, в Германии заявляют об установлении факта отравления и о том, что этого не мог сделать никто, кроме России.

Напомним, Европарламент настаивает на международном расследовании инцидента с Навальным и на принятии ЕС обширного списка санкционных мер по отношению к России.