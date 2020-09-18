Шевченко: «Ак Барс» просто уничтожил «Салават», в Уфе должны благодарить Метсолу»

Российский журналист и эксперт по КХЛ Алексей Шевченко прокомментировал победу «Ак Барса» над уфимским «Салаватом Юлаевым» (4:1). По его словам, казанцы превзошли своих соперников, которых серьезно спасал вратарь Юха Метсола.



«Ак Барс» встретился с «Салаватом Юлаевым» и просто уничтожил его. Не помогло даже то, что уфимцы открыли счет. Полное, подавляющее, тотальное преимущество хозяев льда. Надо поблагодарить Юху Метсолу за то, что он держал себя в тонусе и не позволил гостям расклеиться окончательно.

Почему же так произошло, ведь уфимцы достаточно неплохо проявили себя на старте? Все дело в глубине состава. Да, у Томи Ламса есть первое звено — страшное и агрессивное. Но за ними — провал», — считает Шевченко.

Накануне в Казани состоялось первое «зеленое дерби» в сезоне-2020/21. «Ак Барс» оказался сильнее «Салавата Юлаева», обыграв уфимцев со счетом 4:1. Уфимский клуб не может победить в столице Татарстана уже на протяжении семи матчей.

Подробнее о первом «зеленом дерби» в сезоне можно почитать в материале «Реального времени».