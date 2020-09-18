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В МВД прокомментировали массовую драку в Челнах

10:29, 18.09.2020
В МВД прокомментировали массовую драку в Челнах
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В МВД по РТ подтвердили, что накануне вечером в Набережных Челнах произошел дорожный конфликт. Сейчас полиция ищет участников массовой драки.

Все они установлены, сообщили в пресс-службе МВД: «В настоящий время все участники происшествия установлены, принимаются меры к их задержанию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела».

ДТП и последовавшая за ним потасовка произошли 17 сентября в 19.00 на проезжей части возле остановки «ДК «Энергетик».

Накануне в соцсетях распространилось видео, на котором группа молодых людей громит автомобиль. Стало известно, что драка произошла из-за мелкой аварии.

ПроисшествияАвто Татарстан
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