В МВД прокомментировали массовую драку в Челнах

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В МВД по РТ подтвердили, что накануне вечером в Набережных Челнах произошел дорожный конфликт. Сейчас полиция ищет участников массовой драки.

Все они установлены, сообщили в пресс-службе МВД: «В настоящий время все участники происшествия установлены, принимаются меры к их задержанию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела».

ДТП и последовавшая за ним потасовка произошли 17 сентября в 19.00 на проезжей части возле остановки «ДК «Энергетик».

Накануне в соцсетях распространилось видео, на котором группа молодых людей громит автомобиль. Стало известно, что драка произошла из-за мелкой аварии.