«Конкурсник» фабрики «Спартак» снизил стоимость акций «Акибанка» до 213 млн рублей

Конкурсный управляющий ОАО «Обувная фабрика «Спартак» объявил о проведении торгов по продаже пакета акций «Акибанка». Стоимость ценных бумаг снизилась с 270 до 213,3 млн рублей.

Согласно сообщению в реестре сведений о банкротстве, с молотка пойдут более 20 млн акций банка.

Заявки будут приниматься с 20 октября этого года до 15 марта 2021 года.

В августе 2019 года этот же пакет акций выставлялся на торги за 270 млн рублей.