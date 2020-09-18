Главное к утру: продление налоговых каникул, драка в Челнах и собор Казанской иконы Божией Матери
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 18 сентября:
- Госдуме предложили продлить бизнесу кредитные и налоговые каникулы. Депутат от ЛДПР Сергей Жигарев также предложил считать пострадавшим любой бизнес, выручка которого упала более чем на 30%.
- Массовая драка в Набережных Челнах привлекла внимание полиции. Не менее 20 молодых людей разбили автомобиль после незначительного ДТП.
- Патриарх Кирилл и митрополит Казанский и Татарстанский Феофан обсудили, когда будет освящен собор Казанской иконы Божией Матери. Они предварительно договорились на 21 июля 2021 года.
- Минздрав разрешил использовать от коронавируса «Фавипиравир». Точнее, разрешено амбулаторное применение, поскольку в стационарах два препарата с таким названием уже применялись.
- Белоруссия объявила о закрытии границы с Польшей и Литвой. Президент Лукашенко признался, что отводит половину войск с улиц, чтобы защитить западные рубежи.
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