В Госдуме предложили продлить бизнесу кредитные и налоговые каникулы

В Госдуме предложили продлить бизнесу кредитные и налоговые каникулы. Об этом рассказал депутат от фракции ЛДПР Сергей Жигарев в интервью «Парламентской газете».

По его мнению, прострадавшей отрасль должна признаться не по коду деятельности, а «по похудевшему кошельку». Пострадавшим от кризиса должны считаться предприятия, выручка которых упала более чем на 30%.

«Стоит вопрос, чтобы определять пострадавших представителей малого и среднего бизнеса по падению объема выручки по сравнению с предыдущим годом. Это достаточно просто — исходя из налоговой отчетности», — сказал Жигарев.



Отметим, что Татарстан занял первое место в Приволжском федеральном округе по количеству заявок на реструктуризацию от малого и среднего бизнеса.

